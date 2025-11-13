◆大相撲九州場所５日目（１３日・福岡国際センター）新関脇・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）に送り倒され、初黒星となった。この２場所、連勝中の相手だったが、立ち合いに左に変わられ、勢い余って、送り出された。予想もしなかった変化に、ついていけなかった。あっという間に土俵の外に出てしまった。前日は、裾払いを交えて揺さぶりながら、小結・隆の勝（常盤山）を力強く押し出した。３日目の東前頭筆