◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディスプロアマ戦（１３日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は１３日、プロアマ戦後に取材に応じた。初日はメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）と、同３位で同じ黄金世代の河本結（リコー）と同組。「そこに私が入れてもらっていいのだろうか」と笑顔で戸惑いつつも