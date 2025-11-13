服部真二賞の授賞式で、写真に納まる陸上女子やり投げの北口榛花（左）とフィギュアスケート女子の島田麻央＝13日、東京都内陸上女子やり投げの北口榛花（JAL）が13日、東京都内で行われた、スポーツと音楽の発展に取り組む人材を表彰する服部真二賞の授賞式に出席し「2028年ロサンゼルス五輪でまた金メダルを取れるように、進化していかないと」と五輪2連覇へ意気込んだ。来季は例年通り2月からやりを投げるトレーニングを開