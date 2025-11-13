東京都でインフルエンザの警報です。【映像】11月中に「流行警報」が発表されるのは16年ぶり都によりますと、9日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり29.03人で、前の週と比べ約1.2倍になりました。都は、定めている警報基準を超えたことから「流行警報」を発表しました。11月中に「流行警報」が発表されるのは16年ぶりです。都は、こまめな手洗いなどの対策を呼びかけています。（ANNニュー