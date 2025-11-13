トラックを無免許運転したとして男が逮捕され、それを隠したとして男を雇っていた女も逮捕されました。 熊本県警に逮捕されたのは、道路交通法違反（無免許運転）の疑いが住所不定で自称・建設作業員の男（35）、犯人隠避の疑いが熊本県天草市牛深町に住むパート従業員の女（42）です。 男は今年10月「準中型免許」を取得していないのに、天草市牛深町の国道266号などで3トントラックを運転した疑いが持たれています。 ま