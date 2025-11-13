自動車部品の製造に使う金型を下請け業者に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は商用車大手の「三菱ふそうトラック・バス」の下請法違反を認定し、再発防止などを求める勧告を出しました。三菱ふそうは2024年3月以降、下請け業者61社に対し、長期間発注する見込みがないにもかかわらず、トラックやバスの部品に使われる5694個の金型を無償で保管させていたということです。毎年1回、保管状況の確認作業も行わせていて、な