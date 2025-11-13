日韓国交正常化60周年を記念し、2025年11月26日(水)・27日(木)の2日間、グランキューブ大阪にて「THE HARMONY 60th」と銘打ったコンサートが、万博の余韻冷めやらぬ大阪で開催する。【関連】松崎しげる、KARAら出演！『THE HARMONY 60th』11月に大阪で2日間開催本イベントでは、両国を代表するアーティストたちが世代やジャンルを越え、音楽を通じて日韓の絆を深める。特に注目なのは、11月27日(木)。K-POPを代表し日本デビュー15