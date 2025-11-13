グラビアアイドルでプロ雀士の岡田紗佳（31歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。全身脱毛に抵抗感を示すさらば青春の光・東ブクロに「自信を持て！自分のブツに自信を持て！」と語った。さらば青春の光・東ブクロが、最近の“美容男子”をもてはやす風潮が息苦しいと話すと、森香澄、岡田紗佳は「めっちゃ良い」と肯定し、岡田は「全身脱毛もしてほしい」とコメント。東ブクロ