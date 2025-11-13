¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¶á¶·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë3ÁÈ¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢(Àé¸¶·»Äï)¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È(ÂÀÅÄÇîµ×¡¢¤ª¤¿¤±)¤¬¤´ÍèÅ¹¡£¡ÖºÇ¶á¥°¥Ã¤È¤­¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î"¤ª¾Ð¤¤±ÑºÍ¶µ°é"¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ï¡©¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Â©¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Âè3»ÒÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤ÇÁÔÀä¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡ª¡©¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î"¤ª¾Ð¤¤±ÑºÍ¶µ°é"Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â