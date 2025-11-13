プロ野球・楽天は13日、渡辺正人氏が内野守備走塁コーチに就任することを発表しました。渡辺氏は1997年に上宮高からドラフト1位でロッテに入団。2012年までロッテでプレーし、2014年まで信濃グランセローズで現役を続けました。指導者としては、信濃や石川ミリオンスターズなど独立リーグでコーチを務めるなど、今季は韓国のSSGランダースで指導。46歳で再びNPBへ戻ります。