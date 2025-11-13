ラッパーのちゃんみなが13日、自身のSNSを更新し、韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚式を挙げたことを報告。純白のドレス姿を公開した。【写真】とっても美しい！！…真っ白なドレスを着こなすちゃんみなちゃんみなは「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのですなので改めて」と前置きした上で「この度”正式”に夫婦となりました」と報告した。純白のウエディングドレスを着飾った自身と、夫のASH I