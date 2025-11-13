ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の今後の配信ラインナップを紹介するイベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が13日、香港ディズニーランド・ホテルで開催された。数多くの新作の中で注目を集めたのが、韓国のチ・チャンウクと日本の今田美桜という両国の人気俳優がダブル主演を務める新ドラマ『メリーベリーラブ』（仮）だ。本作は、日本と韓国の共同制作によるロマンティッ