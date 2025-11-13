ドジャースのスミス捕手の妻、カラさんが１３日（日本時間）、自身のＳＮＳを更新。夫や恋人を支え、ともに闘ったポストシーズンの奥さま会（ＤｏｄｇｅｒＷｉｖｅｓ）の姿を伝えた。１３日未明（日本時間）、ワールドシリーズやポストシーズンに球場のスタンドなどで一丸となってノリノリで応援する姿、奥さま会お揃いのそれぞれの背番号などが入った白いコートを着て同じバスに乗り込んで球場に向かう珍しいショット、ＷＳ