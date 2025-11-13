「戸田プリムローズ・Ｇ１」（１３日、戸田）黒井達矢（３７）＝埼玉・１０３期・Ａ１＝が１３日の２日目２Ｒで１着。２コース差しを決めて「良かったです」とレース後は笑みをこぼした。仕上がりに関しては「初動の修正は必要だけど、行き足から伸びは余裕があるし、出口の押し感も良かった。グッと押す感じがあるし、久々に記念で出ている感じがあります」と納得の表情。「地元はいつもより気持ちを入れて来ています。地に