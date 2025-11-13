女優の永作博美（55）が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。永作は「久しぶりに芝居の話を真面目にした」と書き出し、女優の渡邉このみ（19）と食事を楽しむ2ショットを投稿。「話せば話すほどどんなふうに成長していくのか…楽しみで仕方がない」「会うと、今だに何故か…目の奥がバァっと熱くなる一瞬がある。なんでもない時間が愛おしい」と再会の喜びをつづった。渡邉は2011年、演技