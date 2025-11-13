男子種目別予選橋本大輝の平行棒＝高崎アリーナ体操の全日本団体・種目別選手権は13日、群馬県の高崎アリーナで開幕して男女の種目別予選が行われ、10月の世界選手権で男子個人総合3連覇の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が平行棒で2位となって16日の決勝に進んだ。あん馬は予選落ち。パリ五輪3冠の岡慎之助（徳洲会）はつり輪を2位で通過したが、鉄棒は落選。今大会限りで引退する跳馬で2021年世界選手権銀メダル