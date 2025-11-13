サッカー日本代表が14日、来年6月開幕のワールドカップ（W杯）2大会連続5回目の出場を決めているガーナとキリンチャレンジカップ2025（愛知・豊田スタジアム）で激突する。世界最速でW杯を決めた森保ジャパンは先月、サッカー王国・ブラジルから大逆転で歴史的勝利をもぎ取った。残り少ない代表戦でメンバー争いからも目が離せない。【独占】“史上最強”日本のエース・久保建英に柿谷曜一朗が迫る、W杯で一番上を目指せるチャンス