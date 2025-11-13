「戸田プリムローズ・Ｇ１」（１３日、戸田）岩瀬裕亮（３７）＝愛知・１０６期・Ａ１＝は１３日の２日目３Ｒで５コースから５着。初日（１２日）は１、２着と好調だっただけに、「悔しいですね…」とレース後は肩を落としていた。それでも「少し伸びる感じがあるし、足自体はいいと思います」とキッパリ。「戸田だから準優にさえ乗れればどのコースからでもチャンスはあるはず。とにかく予選突破はしないといけない。３日目