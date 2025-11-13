酒類鑑評会で純米酒部門の最優秀賞に選ばれた湯川酒造店「木曽路」の湯川尚子社長＝13日午後、さいたま市日本酒の出来栄えを評価する「酒類鑑評会」の表彰式が13日、関東信越国税局（さいたま市）で開かれ、純米酒部門の最優秀賞に湯川酒造店（長野県木祖村）の「木曽路」が選ばれた。湯川尚子社長は酒の特徴を「非常にフレッシュでさわやかな香りがある」とアピールし「多くの方に伝えていけるようにしたい」と意気込んだ。他