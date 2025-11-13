マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」に１２月２日から完全移行するのに伴い、厚生労働省は医療関係団体に対し、来年３月末までは従来の保険証でも窓口で使えるとする特例措置を周知した。１２月１日で期限が切れるのは健康保険組合や協会けんぽの加入者ら約７７００万人。従来の保険証は昨年１２月に新規発行が停止され、１年間の移行期間が設けられていた。今年夏には、７５歳以上の後期高齢者や