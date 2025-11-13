北海道産牛乳とレモンを合わせた爽やかなクッキー生地に、カマンベールチーズのチョコをサンドした「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」が、ネコシェフから新登場！サクッとした食感と、レモンの酸味がチーズのコクを引き立てる贅沢な味わいです。見た目も愛らしいネコシェフのパッケージは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり。2025年11月21日(金)から全国で順次発売されま