JR東日本によりますと、JR中央線快速は、八王子駅で起きた人身事故のため、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時26分に上下線で運転を再開しました。上下線の一部列車に遅れと運休がでています。