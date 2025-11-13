FNNは11月12日までに東北6県の全227市町村に対し、クマを捕獲する猟友会のハンターへの「報奨金」や手当などに関する実態調査を行い、国に対して交付金の増額を求める市町村が75％に上ったことが明らかになった。約6割にあたる136市町村が回答した。危険度と報酬の低さが課題…政府は農作物や生活に影響を与える鳥獣被害を防ぐために、わなの設置やクマの捕獲を支援するための交付金制度「鳥獣被害防止総合対策交付金」（農水省）