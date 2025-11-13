また高額の詐欺被害が明らかになりました。SNSのFacebookで知り合った女性を名乗る相手に投資に誘われ、横手市に住む50代の男性が、暗号資産2,250万円相当をだまし取られました。横手警察署の調べによりますと、横手市に住む50代の男性は9月上旬、Facebookを通じて、女性を名乗る相手と知り合い、無料通話アプリ LINEでやり取りをするようになりました。その後相手から「わずか5万円から学びながら挑戦できる」などと誘われ、投資