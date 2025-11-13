今年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会が13日、東京都内で開かれ、ソフトバンクを5年ぶりの日本一に導いた小久保裕紀監督（54）が初受賞した。小久保監督は「このたびは、名誉ある正力松太郎賞を受賞させていただくことを大変光栄に思います。チームを代表して、すべての関係者、そしてファンの皆さまに心から感謝申し上げます。今年こそは頂上まで登り切るという思いでシー