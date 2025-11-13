11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う日本代表が13日、愛知県内で前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。前日、疲労を考慮されて室内で調整となった主力MFの鎌田大地はこの日も別メニュー。屋外には姿を見せなかった。ガーナ戦の先発回避は確実と見られる。 日本代表は、歴史的初勝利を挙げた10月のブラジル戦に続いて連勝を飾れるか。注目のガーナ戦は14日の19時20分にキックオフされる。