車を気にせず、ゆったり散策。城崎温泉で実証実験が始まりました。兵庫県豊岡市の城崎温泉。年間７５万人が訪れる人気の観光地ですが、狭い道に対して車の交通量が多く、歩きにくいことが課題になっています。そこで豊岡市などが１１月１３日から始めたのが、温泉街の交通量を半減させる実証実験。温泉街のなかにある３つの駐車場を閉鎖し、外側に無料の駐車場を設置。循環バスで温泉街まで観光客らを運びます。また道路の一