暫定税率廃止に向け、１１月１３日から関西でもガソリンが値下げされています。与野党６党によるガソリンなどの暫定税率廃止の合意を受け、政府は段階的に石油元売り各社への補助金を拡大します。これを受けて、１３日から、１リットルあたり１０円だった補助金が１５円に拡大されました。ガソリン価格が下がるということで、尼崎市内のガソリンスタンドには多くの人が給油に訪れていました。（運送業）「運送なので毎日ガ