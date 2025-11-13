「あなたのような人に会えてうれしい」などとメッセージを送り…ＳＮＳ型ロマンス詐欺の手口で４億円相当の純金が騙し取られました。警察によりますと、大阪府内に住む自営業の男性（６０代）は今年７月、“秋山桜子”と名乗る人物からＳＮＳを介して「あなたのような人に会えてうれしい」「これから素敵な毎日を過ごしましょう」などというメッセージを受け取りました。その後、男性は金の投資をすすめられ、現金や暗号資産計