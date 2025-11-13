安倍晋三元総理を銃撃した罪に問われている山上徹也被告の裁判。11月13日（木）の第7回公判で、山上被告の母親が証人として出廷し、謝罪の言葉を述べました。▼言葉を詰まらせながら「国民の皆様にもお詫び」山上被告の犯行動機形成の鍵を握るとされる、被告の母親。山上被告は捜査段階で、「母が旧統一教会に多額の献金をし、困窮した。難病の兄が十分な治療を受けられず、苦しんで自殺した。私も大学に行くことができなかっ