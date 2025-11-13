元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつてグループで共に活動した人気タレントに不満をぶちまける場面があった。この日は同じ事務所だという元AKBのタレント・大家志津香とそろって登場。互いに言いたいことを話す企画で、柏木は「私をAKB48のお局（つぼね）に仕立てたのしーちゃんだよね？」との不満をぶちまけた。AKB在籍期間はグループ歴代最長