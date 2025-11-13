元WBO世界スーパーフェザー級王者で、現プロモーターの伊藤雅雪氏（34）がYouTube「TreasureBoxingPromotion」を更新。12日の那須川天心（27＝帝拳）の公開練習を見て気づいた“変化”を明かした。11月24日に迫ったと井上拓真（29＝大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に向け、スパーリングを公開した天心。伊藤氏は「すごく追い足がよくなっている」と目に留まった変化を口にした。天心といえばスピードあるアウトボ