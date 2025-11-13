元楽天監督の平石洋介氏（45）が、台湾・中華職業棒球大連盟（CPBL）の台鋼ホークスで臨時コーチを務めると13日、現地メディアが報じた。来年1月の春季キャンプにゲストコーチとして参加。主に守備と走塁を担当するという。台鋼ホークスは23年にCPBLに加盟。同年は2軍のみの参加で、24年から1軍に参入。来季が3年目となる。