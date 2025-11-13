石川県七尾市を訪れ、地域の健康増進に携わる市民と懇談される紀子さま＝13日午前（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは13日、総裁を務める結核予防会の活動を視察するため、能登半島地震で被災した石川県七尾市を訪問された。結核予防会の県支部が実施したがん検診などの様子を見て回った。紀子さまはこの日朝、検診車から荷物を運び出し、準備を手伝った。看護師の長谷川悦子さんらに「よろしくお願いします」と声をかけ「これから