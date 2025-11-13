13日の参院予算委員会で、賃上げをめぐる議論が交わされた。共産党の小池晃書記局長が総理を指名したものの、答弁に出てきたのは城内実賃上げ担当大臣。ところがその答弁がしどろもどろになり、総理からツッコミも入るなど、何度も笑いが起きる展開となった。【映像】「あの〜、すみません、あの〜」大臣がしどろもどろ→高市総理がツッコミ（実際の様子）小池議員が「失われた30年で何が起こっているか。大企業は空前の利益を