カナダで開かれたG7＝主要7カ国の外相会合は、ウクライナでの戦闘終結に向けた連携を確認し閉幕しました。【映像】会合の様子カナダのオンタリオ州で12日まで開かれたG7外相会合では、ウクライナや中東のガザをめぐる情勢などについて協議されました。共同声明では、G7としてウクライナへの「揺るぎない支援」を再確認し、即時停戦の必要性を訴えたほか、ロシアによるウクライナのエネルギー施設への攻撃を強く非難しました