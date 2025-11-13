北里コーポレーション [東証Ｐ] が11月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.9％増の27.2億円に伸び、通期計画の52.6億円に対する進捗率は51.8％に達し、さらに前年同期の45.1％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の25.3億円に減る計算になる。