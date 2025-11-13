ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）は１３日、正力松太郎賞選考委員会の場で、来季から創設される「長嶋茂雄賞」について「待ちに待たれた賞。野球界がより盛り上がる」と歓迎した。６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の偉大な功績をたたえ創設された賞。「ＯＮ」として巨人黄金期からともに歩んできた王会長にも熱い思いがあふれた。「全然異論がないと思うんですよね。待ちに待っていたということ。