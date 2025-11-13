プロ野球の発展に最も貢献した球界関係者に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会が１３日に東京都内で開かれ、ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が選ばれた。今季チームをパ・リーグ連覇と５年ぶりの日本一に導いた手腕を評価され、初めての受賞となった。鷹の指揮官は球団を通じて「名誉ある正力松太郎賞を受賞させていただくことを大変光栄に思います。チームを代表して、すべての関係者、そしてファンの皆さまに心から