ドジャースは１２日（日本時間１３日）、ベン・ロートベット捕手（２８）がレッズに移籍することを発表した。ロートベットは今季７月末のトレード期限でドジャース入り。ウィル・スミスやダルトン・ラッシングと捕手陣に負傷が相次いだ９月にメジャー昇格し、１８試合に出場して打率２割２分４厘、１本塁打、１０打点を記録した。９月６日（同７日）のオリオールズ戦では山本由伸とバッテリーを組み、９回二死までノーヒットノ