プロ野球の発展に貢献した監督、選手に贈られる「第４９回正力松太郎賞」の選考委員会が１３日、都内で行われ、就任２年目でソフトバンクを日本一に導いた小久保裕紀監督（５４）が初受賞した。また、米大リーグでドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献した山本由伸投手（２７）が特別賞に選ばれた。小久保監督に賞金５００万円とメダル、山本には賞金３００万円とメダルが贈呈される。小久保監督は満場一致での選出となった