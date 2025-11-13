ガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の段階的な増額が13日から始まりました。ガソリン値下げへの期待が高まる中、福岡市のガソリンスタンドでは早くも、価格を下げる動きが見られました。 13日午前、福岡市博多区のガソリンスタンドを訪ねました。■小川ひとみアナウンサー「こちらでは、きょうからガソリン価格を下げるということで今、表示価格の変更作業が行われています。」■サービスステーション博多