お笑いコンビ・霜降り明星の粗品（31歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「吉田と粗品と」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。酒をやめた理由について語った。ブラックマヨネーズ・吉田敬と霜降り明星・粗品がトークをする中で、粗品が今年3月で一生酒を飲まないことに決めたという話を披露。吉田の「なんで？」という質問に、粗品は「いろいろ理由はあるんですけど、1番は健康」と答え、吉田から「おまえ、まだ早いって」と