ＭＩＣ [東証Ｓ] が11月13日大引け後(17:15)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.1倍の8.4億円に急拡大し、通期計画の13.4億円に対する進捗率は62.9％に達し、さらに前年同期の40.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比18.3％減の4.9億円に減る計算になる。 株探ニュース