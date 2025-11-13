坂出市役所(資料) 坂出市は、車検の期限が切れた公用車を1カ月以上にわたって運転していたと発表しました。 車検が切れていたのは、消防本部の公用車1台です。車検の期限は10月3日で、期限が切れた状態で翌10月4日から11月13日まで職員が延べ19人、19回運転し約348km走っていました。 消防本部の庶務係が確認を怠ったことが原因で、自賠責保険の期間満了の通知が届いたことで発覚しました。 市は、「車両のメー