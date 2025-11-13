ロンドン序盤、ドル売りとともに円売りもユーロ円１７９．８１レベルに最高値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りとともに円売りも強まっている。ユーロ円は一時179.81レベルと再び史上最高値を更新した。ユーロドルは1.1619レベルに本日の高値を伸ばしている。ポンドは英ＧＤＰなどを受けて売られたが、その下げを帳消しにしている。ポンドドルは1.3145レベル、ポンド円は203.46レベルにそれぞ