１１月３日、鄭州市航空港区にある比亜迪（ＢＹＤ）組立工場の新エネルギー車「宋Ｐｒｏ」生産ライン。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京11月13日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は11日、今年10月の新エネルギー車（NEV）の生産・販売が引き続き高い伸びを示し、新車総販売数に占める割合が初めて5割を超え、51.6％に達したと発表した。10月の新エネ車生産台数は前年同月比21.1％増の177万2千台、販売台数は