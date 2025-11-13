JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年11月12日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載する「H3」ロケット8号機の打ち上げ予定日を改めて案内しました。JAXAによると、H3ロケット8号機の打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2025年12月7日11時30分〜12時30分、打ち上げ予備期間は2025年12月8日〜2026年1月31日です。12日付の発表に添付された打上げ計画書によれば、「みちび