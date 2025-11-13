ラッパーのちゃんみな（27）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夫で韓国のラッパー、アーティストASHISLAND（アッシュアイランド、26）との挙式を報告した。また「実は私達これまでは曖昧な形だったのです」と明かし、「この度”正式”に夫婦となりました」とも伝えた。入籍したとみられる。ちゃんみなは「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのですなので改めてこの度”正式”に夫婦となりま