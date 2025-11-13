南米ペルーの山岳地帯でバスが深さ200mの渓谷に転落し、37人が死亡しました。【映像】深さ200mの渓谷から転落したバス（事故現場）ペルー南部の山岳地帯を走る高速道路で12日、バスがピックアップトラックと衝突した後、カーブで道路を外れ、深さ約200mの渓谷に転落しました。ロイター通信などによりますと、これまでに少なくとも37人が死亡しました。また、26人が病院に運ばれ、そのうち3人が重体です。けがをした人には